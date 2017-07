Ewentualne "działania o charakterze ograniczającym" - jak napisano we wniosku - mogą też dotyczyć polskich parlamentarzystów - "inicjatorów ustawy z 1 kwietnia 2016 roku, o zakazie propagowania komunizmu (...), a także innych osób fizycznych i prawnych".

Rada Federacji zwraca się do prezydenta Rosji "z propozycją, by zażądać od strony polskiej bezwzględnego realizowania traktatu z 22 maja 1992 roku (o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy-PAP)" - głosi apel Rady Federacji. Został on przyjęty jednomyślnie.