Wyniki sondażu niezależnego ośrodka badania opinii publicznej Centrum Lewady, w którym badano też ocenę działalności władz, publikuje w czwartek rosyjski portal newsru.com.

W "ratingu nieufności" - jak nazywa to portal - Sobczak, która zebrała 16 proc. głosów ankietowanych, wyprzedziła premiera Dmitrija Miedwiediewa (13 proc.), a także opozycjonistę Aleksieja Nawalnego i szefa nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimira Żyrinowskiego (obaj po 12 proc.). Prezydentowi Władimirowi Putinowi nie ufa wg tych badań 6 proc. Rosjan.

Putin natomiast otwiera niezmiennie listę tych, którym Rosjanie wierzą najbardziej. Jest takich 60 proc. Kolejne miejsce - z dużym dystansem do lidera - zajmuje minister obrony Siergiej Szojgu (30 proc.). 27 proc. darzy zaufaniem ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Pracę Dumy Państwowej aprobuje 41 proc., a nie aprobuje jej 57 proc. ankietowanych, działalność rządu cieszy się uznaniem 48 proc. pytanych, 51 proc. jej nie aprobuje.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1600 osób w 137 miejscowościach w 48 regionach Rosji w dniach 20-24 października.

Portal newsru.com przypomina, że Ksenia Sobczak poinformowała o zamiarze ubiegania się o fotel prezydencki 19 października i że obiecała wycofać swą kandydaturę, jeśli do wyborów zostanie dopuszczony Aleksiej Nawalny. Tymczasem rosyjski anglojęzyczny magazyn "New Times" twierdzi, że to Kreml zaproponował Sobczak udział w wyborach w zamian za powrót do państwowej telewizji.

Eksperci cytowani przez dziennik "RBK" oceniają, że kandydatura Sobczak nie mogła nie być uzgodniona z Kremlem. Szef Centrum Technologii Politycznych Igor Bunin określił przy tym Sobczak jako postać kompromisową dla Kremla i dla elektoratu liberalnego. Zdaniem innego politologa, Abbasa Gałlamowa, Sobczak to "idealna rywalka dla Putina". Krytyka z jej strony nie będzie zagrażać prezydentowi, bo Sobczak jest "symbolem świata przepychu i luksusu, które mocno irytują przeważającą większość Rosjan" - mówi Gałlamow.

35-letnia Sobczak, dziennikarka i gwiazda telewizyjna, to córka pierwszego demokratycznie wybranego mera Petersburga Anatolija Sobczaka, którego zastępcą był niegdyś Władimir Putin. Od roku 2012 jest związana z antykremlowską opozycją.