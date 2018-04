Początkowo nic nie zapowiadało dramatu. Chłopiec rozwijał się dobrze przez pół roku od narodzin. Tragedia zaczęła się w grudniu 2016 roku, tedy to rodzice zgłosili się do szpitala Alder Hey w Liverpoolu po tym, jak zaobserwowali u swojego synka niepokojące objawy. Pojawiły się "rytmiczne szarpania" kończyn i szczęki. Po roku nieudanej terapii bezradni lekarze i eksperci zdecydowali, że nie mogą go dalej leczyć.

Według lekarzy Alfie Evans jest w tej chwili w stanie wegetatywnym i w głębokiej śpiączce. Jego mózg jest w 70 proc. zniszczony przez chorobę, której nie udało się w pełni zdiagnozować. Medycy uważają, że dalsze sztuczne podtrzymywanie jego życia, jest niehumanitarne.

Stan wegetatywny to stan organizmu pacjenta, w którym jest zachowana przytomność, ale występuje brak świadomości. Rdzeń przedłużony funkcjonuje prawidłowo, tzn. zachowane są reakcje odruchowe (np.: reakcje obronne, postawy ciała, regulacja temperatury, krążenie, chory samodzielnie oddycha, trawi podane mu pokarmy). Pacjent nie kontaktuje się jednak ze światem rzeczywistym. Stan ten spowodowany jest uszkodzeniem półkul mózgowych, zapewniających człowiekowi świadomość siebie, otoczenia i kojarzenia.

Według opinii lekarzy zmiany w mózgu chłopca pozbawiły go zmysłów wzroku, słuchu, smaku i czucia, a dalsza terapia "nie jest w jego najlepszym interesie" i może być nie tylko "daremna", ale także "nieludzka".

W poniedziałek wieczorem Alfie Evans został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Jednak dwie doby po tym fakcie Alfie Evans wciąż żyje. W środę pełnomocnik rodziców informował jednak, że chłopiec "ma trudności", a matka Alfiego alarmowała o problemach z oddychaniem, apelując o natychmiastową interwencję. Wcześniej sąd w Manchesterze nie zgodził się na przewiezienie chorego Alfiego Evansa do Włoch. Także w środę odrzucona została kolejna apelacja w tej sprawie. Leczenia w watykańskim szpitalu chcieli rodzice dziecka. Papież Franciszek zadeklarował dalsze starania o sprowadzenie dziecka do Rzymu.