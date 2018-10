Z deklaracji przedwyborczych, jak i komentarzy Hartwicha (Koalicja Obywatelska) po ogłoszeniu rezultatu wyborów przez PKW wynika, że będzie on chciał w Radzie Miasta reprezentować głos środowiska osób niepełnosprawnych oraz problemy zwykłych ludzi.

Kandydujący do rady miasta syn Iwony Hartwich - jednej z inicjatorek sejmowego protestu osób niepełnosprawnych - chciałby m.in. wprowadzenia w mieście specjalnej karty, która umożliwiałaby osobom z niepełnosprawnością nieodpłatny dostęp do wydarzeń kulturalnych czy infrastruktury sportowej.

Hartwich uzyskał 6. wynik wśród kandydatów do toruńskiej rady miasta. Najwięcej wyborców poparło kolegę z listy Hartwicha - Łukasza Walkusza - 5194 osoby.

W wyborach do 25-osobowej Rady Miasta Torunia 10 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, a osiem kandydaci komitetu prezydenta Michała Zaleskiego, który będzie rządził miastem przez kolejne pięć lat. Do rady weszło też sześciu przedstawicieli PiS i jeden kandydat lokalnego komitetu My Toruń.

Z informacji zamieszczonych na stronie PKW wynika, że z list KO do Rady Miasta Torunia weszli obecni radni Łukasz Walkusz, Krystyna Żejmo-Wysocka, Michał Rzymyszkiewicz, Paweł Gulewski, Maciej Krużewski i Bartłomiej Jóźwiak. Nowymi postaciami - oprócz Hartwicha - będą Bartosz Szymański, Margareta Skerska-Roman i Piotr Lenkiewicz.

Z list komitetu Michała Zaleskiego, który rządzi miastem od 2002 roku i został wybrany w niedzielę na kolejną kadencję, do rady weszli – obecni radni Jarosław Beszczyński, Jan Ząbik, Marcin Czyżniewski (przewodniczący rady) i Danuta Zając. Mandaty wywalczyli również Zaleski i wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz. Po objęciu przez nich funkcji prezydenta i wiceprezydenta (jeżeli to nastąpi) do rady wejdą Sławomir Kruszkowski i Witold Waczyński. Zaufanie wyborców z tego komitetu uzyskali także były żużlowiec Jacek Krzyżaniak i Kamila Beszczyńska (żona radnego Jarosława Beszczyńskiego).

Sześciu radnych w nowej radzie będzie miał PiS. Nadal będą nimi Wojciech Klabun, Dagmara Tuszyńska i Michał Jakubaszek. Mandaty wywalczyli także rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól, Dariusz Mądrzejewski i wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski. Jeżeli ten ostatni zachowa swoje stanowisko, to do rady wejdzie Katarzyna Chłopecka.

Jedynym radnym z lokalnego komitetu My Toruń będzie znany toruński przedsiębiorca i optometra Maciej Karczewski.

Cztery lata temu w wyborach do Rady Miasta Torunia zwyciężyły PO i PiS, które zdobyły po siedem mandatów. W 25-osobowej radzie sześć mandatów uzyskali kandydaci KWW Michał Zaleski, cztery – KWW Czas Mieszkańców i jeden – SLD Lewica Razem.