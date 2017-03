Jak poinformował PAP rzecznik prasowy płockiej policji Krzysztof Piasek, wśród zatrzymanych jest osoba, która odpaliła racę.

Dzisiejsze spotkanie z Michnikiem w Płocku przerwane po wrzuceniu do sali świecy dymnej! https://t.co/joOw8TCEHZ pic.twitter.com/2mwhgEDzu5 — Marek Piotr Borkowsk (@BorkowskMarek) 14 marca 2017

- Podczas spotkania doszło do incydentu. Ktoś odpalił racę dymną. Salę trzeba było przewietrzyć. Potem spotkanie kontynuowano. Nikomu nic się nie stało - powiedział Piasek. Jak zaznaczył, obecni na miejscu policjanci zatrzymali osobę, która odpaliła racę oraz siedem innych osób, które zakłócały spotkanie okrzykami.

Rzecznik płockiej policji dodał, że większość zatrzymanych odpowie za wykroczenie polegające na zakłócaniu porządku; po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domów. Osoba, która odpaliła racę dymną odpowie za narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co zgodnie z art. 160 kodeksu karnego grozi do 3 lat pozbawienia wolności, na razie trafiła do policyjnego aresztu.

Zorganizowane przez KOD spotkanie z Adamem Michnikiem, w którym uczestniczyło około stu osób, odbywało się w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Grupa, która zakłóciła przebieg spotkania, liczyła - według różnych relacji świadków - od kilku do kilkunastu osób. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wznosili okrzyki "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę".