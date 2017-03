Olszewski w środę odwiedził trzy punkty, gdzie - według informacji dostępnych na oficjalnej stronie internetowej http://konsultacjemetropolia.pl/ - miały odbywać się konsultacje społeczne dotyczące projektu PiS ustawy ws. metropolii warszawskiej; wiceprezydent szukał wolontariuszy kolejno na stacjach warszawskiego metra: Ratusz Arsenał, Nowy Świat-Uniwersytet oraz Centrum Nauki Kopernik.

- Zrobiliśmy dzisiaj trzy próby, poszukaliśmy osób, które konsultują. Skorzystaliśmy z oficjalnej aplikacji, która mówi o tym, gdzie są punkty, w których można uzyskać informacje i gdzie są wolontariusze, którzy prowadzą te konsultacje. Niestety, nikogo nie ma - podkreślił Olszewski.

- Nie będziemy ukrywali, że się trochę spodziewaliśmy tego, że to wszystko to jedna wielka wydmuszka - ocenił wiceprezydent po odwiedzeniu trzech punktów, w których miały odbywać się konsultacje. - W głębi serca liczyłem, że może się jednak zaskoczę - dodał.

- Tu nie chodzi o żadne złośliwości, ale o pokazanie tego, co najbardziej zdenerwowało mieszkańców Legionowa. Tego, że cały proces konsultacji społecznych traktuje się bardzo fasadowo i w sposób, który jest z góry skalkulowany na wynik. To nas najbardziej, jako samorządy, oburza - zaznaczył wiceprezydent.

- Prawda jest taka, że nasza praca polega na tym, żeby tłumaczyć mieszkańcom bardzo wiele rzeczy. Nie tylko tych, za które my odpowiadamy, ale, do których my również jesteśmy wzywani do tablicy. My mieszkańcom nie możemy powiedzieć "nie wiem". My mieszkańcom nie możemy powiedzieć "się zobaczy" - podkreślił.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Poseł Jacek Sasin (PiS), który prezentował projekt ws. metropolii warszawskiej, podkreślał w ostatnich dniach, że nie toczą się nad nim prace, a przeprowadzane są konsultacje społeczne.

W piątek ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej, mają one potrwać do połowy kwietnia. Sasin powiedział niedawno, że wynik konsultacji będzie decydujący ws. projektu dot. metropolii warszawskiej.