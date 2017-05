Funkcjonariusze CBA zajęli się analizą działań miasta i jej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji przy sprzedaży kawałka Parku Skaryszewskiego leżącego przy alei Zielenieckiej, po drugiej stronie Stadionu Narodowego i nieopodal Teatru Powszechnego - dowiedziała się PAP.

Sprawdzimy przede wszystkim transakcję dotyczącą działki o powierzchni blisko 5,5 tys. mkw, z niskimi budynkami o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m2, gdzie obecnie funkcjonuje restauracja. Przeanalizujemy też inne umowy i działania stołecznej spółki w latach 2014-17 - powiedział Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura.

CBA przeanalizuje procedury podjęcia i realizacji decyzji dotyczących sprzedaży praw do nieruchomości przez MPRI lub jej poprzedników prawnych, nie przesądza to o kontroli lub śledztwie w tej sprawie, ale może do tego prowadzić - zaznaczył w rozmowie z PAP Kaczorek.

W środę Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zarzuciło należącej do miasta spółce sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Parku Skaryszewskim. Obawia się ono, że w parku powstanie apartamentowiec. Według stowarzyszenia działka została sprzedana w kwietniu.

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego jest położony w dzielnicy Praga Południe. Został wpisany do rejestru zabytków w 1973 r. Ma 58 hektarów powierzchni.