Żubr przepłynął Odrę, a tam go zastrzelili, bo się bali tak dużego zwierza - mówi portalowi tvn24.pl Ewa Drewniak ze Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Lokalne władze stwierdziły bowiem, ze tak duże zwierzę stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Początkowo chciano go uśpić, jednak żaden z weterynarzy nie chciał się podjąć tego zadania. Dlatego wydano polecenie zabicia żubra. Jego głowa ma zaś trafić do lokalnego muzeum. Decyzją władz są oburzeni mieszkańcy przygranicznych miejscowości. W komentarzach pod tekstem o śmierci zwierzęcia, Niemcy piszą, że to "wstyd" i "hańba".

Skąd Żubr wziął się w Niemczech? Ponad stukilometrowa wędrówka z Mirosławca do Owczar i potem przez granicę to - jak twierdzą przyrodnicy - normalne zachowanie tego gatunku. Żubry odrywają się do stada, wędrują nawet setki kilometrów, w poszukiwaniu nowych miejsc i nowych samic - wyjaśnia Drewniak.Jak z kolei opisują mieszkańcy Owczar, zwierzę zachowywało się spokojnie i wydawało się "lubić ludzi".