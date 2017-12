Dodał, że w swoim wpisie mężczyzna zapowiedział, że zabierze ze sobą "parę koktajli". 33-latek usłyszał zarzut nawoływania do przestępstwa.

Mieszkaniec pow. żarskiego został zatrzymany we wtorek rano w swoim mieszkaniu. Przewieziono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut nawoływania do popełnienia przestępstwa. To występek zagrożony karą do dwóch lat więzienia.

- Niektórzy internauci, mając przekonanie, że są anonimowi i bezkarni, w wielu momentach przekraczają już nie tylko granice dobrego smaku, ale i prawa. Należy pamiętać, że słowo pisane przed monitorem komputera ma identyczne znaczenie, jak to wypowiadane w świecie rzeczywistym – podkreślił Maludy.

Rzecznik zaznaczył, że policyjni specjaliści zwalczający cyberprzestępczość reagują na wszelkie formy łamania prawa i agresji, które do których dochodzi w sieci internetowej.