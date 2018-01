Świadkami nawoływania do zabicia Donalda Tuska byli dziennikarze "Superwizjera" TVN. Udało im się nagrać to zdarzenia podczas przygotowania swojego głośnego reportażu "Polscy neonaziści".

Miało do tego dojść podczas jednego z koncertów. - Zdecydowaliśmy, by nie pokazywać tego fragmentu w naszym materiale. W naszej ocenie to było nawoływanie do przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu konkretnej osoby – potwierdza na łamach wp.pl Bertold Kittel, współautor materiału. Dziennikarzom im się też zidentyfikować osobę, którą nawoływała do zabicia szefa Rady Europejskiej.

Kittel powiedział wp.pl, że autorzy reportażu są gotowi przekazać swoje materiały w tej sprawie prokuraturze.