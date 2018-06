Ksiądz poradami dla małżonków zdobył rozgłos na początku maja. Teraz podzielił się swoimi refleksjami na temat kobiecego ubioru.

Jego zdaniem kobiety i dorastające dziewczęta nie powinny swoim nieskromnym ubiorem narażać innych na popełnianie grzechów. "Kobiety i dorastające dziewczęta powinny uważać by swoim nieskromnym ubiorem nie narażały innych osób na popełnianie grzechów. Należy ubierać się modnie, schludnie, ładnie, ale z umiarem i skromnością" – pisze na Twitterze.

Ks. prof. dr hab. Franciszek Głód - katolicki ksiądz, prof. zwyczajny teologii pastoralnej, doktor filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii. pic.twitter.com/pPVbenzqrc — Antykler (@Antykler) 11 June 2018

Dodaje, że "zbyt liberalne poglądy" sprawiają, że dziewczęta "prowokują swoim strojem i zachowaniem wielu mężczyzn".

Jego wcześniejsze wpisy oburzały nie tylko internautów.

"Wracam z pracy, nawet po morderczym dniu witam uśmiechem partnerkę, robię kolację, zmywam, wynoszę śmieci. Staram się ją wesprzeć dobrym słowem. Co ksiądz może wiedzieć o życiu w związku? Ksiądz dzieli się doświadczeniem czy wyimaginowaną rzeczywistością?" - napisał Tomasz Cimoszewicz na Twitterze.

"Mężczyzna często po skończonej pracy czuje się bardzo wyczerpany. Potrzebuje pochwały, odpoczynku, nie można go zaraz angażować do następnej pracy. Trzeba cierpliwie poczekać. Żony powinny o tym wiedzieć!" – tak brzmiał jeden z wpisów księdza.

W kolejnych ks. Głód rozwodził się nad "naturalnym rytmem działania i życia mężczyzny", który "mądra żona potrafi odpowiednio zagospodarować".

"Normalny rytm działania i życia mężczyzny to: najpierw dosyć długie przygotowanie, intensyfikacja motywacji, później maksymalne zaangażowanie i wytężona praca, a następnie czas relaksu i odpoczynku. Mądra żona potrafi ten naturalny rytm odpowiednio zagospodarować" – pisał dalej.

Stwierdził, że gdy w końcu mężczyzna rozpocznie działanie "wówczas angażuje się do końca, a wszystko inne w tym momencie nie jest ważne".

Duchowny ma 79 lat i jest bardzo aktywny na Twitterze. Na co dzień jest rezydentem Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu, gdzie wcześniej był proboszczem. Ksiądz jest też profesorem zwyczajnym teologii pastoralnej. Skończył seminarium duchowne oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski i papieski wydział teologiczny we Wrocławiu.