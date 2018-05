- Nie wierzymy w to, że polski rząd nie chce pomóc tym osobom niepełnosprawnym. Drogi rządzie, trzeba zrobić wszystko, żeby tym osobom starczyło nie tylko na jedzenie, tylko żeby jeszcze starczyło na tenisówki po prostu. Dlatego czekamy na decyzję rządu, czekamy cały czas z niecierpliwością - mówiła liderka protestujących Iwona Hartwich.

Jak zaznaczyła, "żyjemy w kraju Unii Europejskiej". - Proszę nie słuchać rządu, że zrobi ustawę pomocową (....). Że da 520 zł rzekomo pomocowej ustawy. My nie będziemy w kółko powtarzać, że nie będziemy wózka zmieniać co roku, że dzieciaki nie potrzebują wszystkie pampersów itd. Niech ten rząd zabierze się do roboty, zwyczajnie albo po prostu niech się poda do dymisji - zaapelowała Hartwich. Dodała, że ich protest popierają opiekunowie niepełnosprawnych z całej Europy.

Wyjaśniła, że nie wierzy, iż "nie można pomóc tak wąskiej grupie". Syn Iwony Hartwich, Kuba, podkreślił, że liczy na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, który przyjedzie "z konkretną ustawą".

Protestujący zaprosili także do Sejmu na rozmowy wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który ma dwuletniego synka z zespołem Downa.

Sejmowy protest trwa od 18 kwietnia. Protestowi od początku towarzyszą dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujących, dodatek miałby być wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 złotych, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 złotych i od stycznia 2020 r. również 125 złotych, co dałoby w sumie 500 złotych.

Uchwalona została już ustawa podnosząca rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Uchwalono też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem rządu, ustawa ta spełnia postulat protestujących w Sejmie dotyczący dodatku rehabilitacyjnego. Według autorów ustawy (posłowie PiS) przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Obie regulacje czekają na podpis prezydenta.