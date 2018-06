Patryk Jaki wykorzystuje zdjęcie z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do heheszek. Podłość przekraczająca wszelkie granice. A jak niewiedza - powinno się to skończyć solidnymi przeprosinami i zapłatą na zbożny cel - napisał na Twitterze Patryk Słowik z DGP, który zauważył, że na profilu na Facebooku Patryka Jakiego pojawił się mem z płaczącymi politykami PO i podpisem "Nasi przegrali z Meksykiem". Wybuchła burza.

.@PatrykJaki wykorzystuje zdjęcie z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do heheszek. Podłość przekraczająca wszelkie granice. A jak niewiedza - powinno się to skończyć solidnymi przeprosinami i zapłatą na zbożny cel pic.twitter.com/1xNxSrqMkY — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) June 17, 2018

Wiceminister sprawiedliwości wyjaśnił, że owszem, profil jest jego - tylko, że to nie on wrzuca na niego materiały, a jego pracownicy. Dodał, że ten, kto ten błąd popełnił, został zwolniony. Polityk Zjednoczonej Prawicy zapewnił też, że zadośćuczyni za swój błąd - wyśle sprzęt sportowy do miasta Sebastiana Karpiniuka. Mam inny pomysł na specjalne przeprosimy - które się należą - bo czegoś nie dopilnowałem nawet kilka minut. Wyślę sprzęt sportowy dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpinuka w Kołobrzegu. I wyjedzie z tego coś dobrego - napisał na Twitterze.

Podpisane Red. - moj FB jak w opisie zawsze z takim podpisem - nie autoryzuje. Kazałem usunąć. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 17, 2018

Mam inny pomysł na specjalne przeprosimy - ktorę sie należą - bo czegoś nie dopilnowałem nawet kilka minut. Wyślę sprzęt sportowy dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpinuka w Kołobrzegu. I wyjedzie z tego coś dobrego. Ok ? — Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 17, 2018

Dziś rano Jakiego zaatakowali politycy opozycji. Są granice politycznego chamstwa. Jak można wykorzystywać zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do taniej politycznej zagrywki, sugerującej zdradę polityków PO? Na oficjalnym profilu? Żądamy oficjalnych przeprosin - napisał Tomasz Siemoniak.

Są granice politycznego chamstwa. Jak można wykorzystywać zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka do taniej politycznej zagrywki, sugerującej zdradę polityków PO? Na oficjalnym profilu @PatrykJaki? Żądamy oficjalnych przeprosin - rodziny Sebastiana, oraz G.Schetyny i D.Tuska — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 18, 2018

Jaki odparł, że przeprosił, choć to nie był jego błąd. Przeszedł też do kontrataku. Chamstwo? Kiedy przeprosiny dla żony "pijanego generała" ? A za pomylone ciała w trumnach ? Za krzyż z puszek Waszych zwolenników? Przeprosi Pan tak jak ja? Czy dalej chce Pan burzyć pomniki po zmarłych? - odpisał byłemu szefowi MON.