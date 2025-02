Friedrich Merz, lider prowadzących w sondażach chadeków zapowiedział w debacie, że utrzyma, a nawet wzmocni wsparcie dla Ukrainy, bo Rosja zagraża też Niemcom. Nie chodzi tylko o Ukrainę. Wielka Rosja, o której marzy Putin, to także część Polski, krajów bałtyckich. On jest zainteresowany obszarem NATO. Musimy być na to przygotowani - mówił w telewizyjnej debacie.

Alice Weidel z Alternatywy dla Niemiec odpowiedziała, że Niemcy zawieszenia broni w Ukrainie. - Dzięki Bogu przy sterze jest teraz Donald Trump, które też tego chce - dodała. Robert Habeck z Zielonych odpowiedziała na to, że administracja Donalda Trumpa prowadzi "frontalny atak na wartości zachodniego świata".

Rosja przestała uważać Niemcy za państwo neutralne

Niemcy powinny być neutralnym pośrednikiem w konfliktach międzynarodowych – powiedziała szefowa Alternatywy dla Niemiec (AfD). Żadnej niemieckiej broni, żadnych niemieckich żołnierzy – podkreśliła. Jej zdaniem Rosja przestała uważać Niemcy za państwo neutralne, dlatego niemieccy żołnierze nie mogą uczestniczyć w misji pokojowej. Dla Rosji byłaby to prowokacja – tłumaczyła. Chcemy rozejmu, chcemy pokoju w Ukrainie i dzięki Bogu mamy teraz Donalda Trumpa, który chce tego samego – mówiła kandydatka prorosyjskiej i eurosceptycznej partii.

Nie jesteśmy neutralni. Nie siedzimy okrakiem na barykadzie. Jesteśmy po stronie Ukrainy i razem z nią bronimy istniejącego ładu politycznego– ripostował Merz. Nie dopuścimy do przekazania Ukrainie pocisków Taurus i do wciągnięcia Niemiec do wojny– przerwała mu Weidel.

Kanclerz Olaf Scholz podkreślił, że bez udziału Europy nie będzie pokoju w Ukrainie. Bez nas nie da się tego osiągnąć. Jako Europa zapewniliśmy większe wsparcie niż Stany Zjednoczone. Tylko Niemcy wydały 44 miliardy euro, między innymi na ukraińskich uchodźców i 28 miliardów na broń - mówił.

Kim jest Friedrich Merz?

Friedrich Merz znany jest z kontrowersyjnych, nierzadko populistycznych wypowiedzi o migrantach. W październiku 2022 r., po agresji Rosji na Ukrainę, Merz zarzucił części uchodźców z Ukrainy uprawianie tzw. turystyki socjalnej "do Niemiec, z powrotem do Ukrainy, do Niemiec, z powrotem do Ukrainy". W innej wypowiedzi lider CDU zarzucił osobom ubiegającym się o azyl, których wnioski zostały odrzucone, że "zabierają Niemcom wizyty lekarskie, robiąc sobie nowe zęby". Później przeprosił za swoje słowa.

Kierowana przez Merza chadecja domaga się natychmiastowego zakazu przyjmowania nielegalnych migrantów - każdy, kto podróżuje do Niemiec z państwa UE lub strefy Schengen w celu ubiegania się o azyl miałby być zawracany na niemieckiej granicy. W ten sposób Merz stara się nie tylko odpowiedzieć na panujące nastroje społeczne, ale też odebrać poparcie skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec. Wybory do Bundestagu odbędą się 23 lutego. W sondażach zdecydowanie prowadzą partie chadeckie CDU/CSU.