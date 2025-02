Wiktoria Honczaruk robiła karierę w USA. Wróciła do Ukrainy, by wstąpić do armii

Wiktoria Honczaruk to pochodząca z Ukrainy 23-latka, która jako nastolatka w ramach programu grantowego przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. - Później wstąpiła na uniwersytet i pracowała jako analityk inwestycyjny na Wall Street, marząc jednocześnie o tym, by założyć fundusz inwestycyjny venture capital w Ukrainie - czytamy w opisie nagrania z profilu @ukrainer.pol, które zyskuje coraz większą popularność w internecie.

Wideo opowiada historię młodej Ukrainki, która porzuciła swoje marzenia o karierze w USA, by wrócić do ojczyzny i wstąpić do batalionu medycznego "Szpitalnicy". Honczaruk opowiada, dlaczego podjęła decyzję, by nagle zmienić swoje życie, a także o tym jak to porzucić spełnianie marzeń w Nowym Jorku, by wstąpić od ukraińskiej armii i ruszyć na front.

Przyjęto mnie do Harvardu, ale nie pojadę. Przyjęli raz, przyjmą jeszcze kiedyś, jeśli zechcę. Tak samo z karierą. Przeszłam ten szlak raz, przejdę raz jeszcze, jeżeli trzeba będzie. Wszystko zależy od pragnienia człowieka. Harvard poczeka - mówi w nagraniu 23-latka.

"W Ameryce było mi idealnie". Rzuciła wszystko w USA, by ruszyć na front

Wiktoria Honczaruk zaangażowała się w pomoc rodakom, gdy tylko wybuchła wojna w jej kraju. Początkowo organizowała paczki z pomocą, lecz później przestało jej to wystarczać. - Moją pierwszą myślą było: natychmiast wracam do domu. Ale po rozmowie z rodzicami, zmieniłam zdanie. Musiałam skończyć studia, wkrótce miałam obronę pracy dyplomowej. No i pracowałam na dwa etaty, moi rodzice nic wtedy nie zarabiali. Mama wstąpiła do obrony terytorialnej, tata do sił zbrojnych, a starsza siostra zgłosiła się na ochotnika do batalionu Azow - powiedziała w rozmowie dla Sestry.

Mimo, że rodzice próbowali ją zniechęcić do powrotu do Ukrainy, Honczaruk, pozamykała wszystkie swoje sprawy w USA i pod koniec 2022 roku, wróciła do ojczyzny, by wstąpić do batalionu medycznego. Na pytanie, o czym marzy, odpowiada: O czym marzę? By dożyć.