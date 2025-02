38-letnia Polka przez lata była więziona w piwnicy w Rzymie przez swojego partnera. Kobietę uratował międzynarodowy gest pomocy, który pokazała policjantom. "Signal for help" to międzynarodowy gest, który warto znać. Co oznacza sygnał o pomoc? Jak go wykonać i kiedy używać? Umożliwia zgłoszenie potrzeby pomocy bez użycia słów.