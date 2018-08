Redakcja Dziennik.pl

W homilii metropolita częstochowski wezwał do obrony życia poczętego; przekonywał też, że stanowione prawo powinno mieć źródło w Bogu. Obchody Wniebowzięcia NMP to jedna z najważniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. W dniach poprzedzających to święto na Jasną Górę przybywają dziesiątki tysięcy pieszych pielgrzymów, wielu innych przyjeżdża do Częstochowy pociągami, autokarami i samochodami.

Głównym punktem środowych uroczystości była suma pontyfikalna pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio, który przekazał wszystkim błogosławieństwo w imieniu papieża Franciszka i poprosił o modlitwę w intencji Ojca Świętego. Nuncjusz szczególnie dziękował tym, którzy podjęli trud pieszego pielgrzymowania do Częstochowy.

W homilii abp Depo nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i do Bitwy Warszawskiej. Dzień 15 sierpnia 1920 głęboko wpisał się nie tylko w historię naszej ojczyzny – to był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń. Nie wszyscy chcą to uznać, że ten dzień i następujące po nim wydarzenia były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej i cudem jedności Polaków, broniących po wielu latach zaborów odzyskanej ojczyzny - powiedział arcybiskup.

Jego zdaniem, wydarzenia sprzed lat powinny stać się dla obecnego i przyszłych pokoleń Polaków w kraju i za granicą nowym tchnieniem Ducha Świętego w budowaniu utraconej jedności. Jak przekonywał arcybiskup, dziś chodzi przede wszystkim o zwycięstwo moralne, triumf prawdy i miłości. W takim zwycięstwie nie ma wygranych i pokonanych, chyba że ktoś czuje się pokonanym poprzez prawdę i miłość do ojczyzny i jej dziejów, gdyż bardzo boleśnie powróciły w ostatnim czasie wypowiedzi, że w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia, że Konstytucja ma iść przed Ewangelią - powiedział hierarcha.

Arcybiskup przypomniał w homilii, że przed kilkoma dniami argentyński Senat odrzucił projekt ustawy legalizującej aborcję do 14. tygodnia ciąży. Episkopat Argentyny, ojczyzny Ojca Świętego Franciszka, dziękując za tę odważną decyzję politykom, wskazał na wielkie duszpasterskie wyzwanie – aby głosić Ewangelię życia z jeszcze większą jasnością wartości życia, że każde i całe życie jest ważne - zaznaczył hierarcha.

Abp Depo wezwał do pójścia za tym przykładem i poparcie inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. Bo przyszłość Polski zależy od tego, czy nasze prawo będzie miało źródło w Bogu, czy, powołując się na procedury prawne, będzie otwarte tolerancyjnie na zło i śmierć- powiedział abp Depo. Metropolita przypomniał w homilii słowa Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przed laty podkreślał potrzebę odrodzenia sumień i przekonywał, że - niezależnie od ustroju - rządy ludzi bez zasad moralnych muszą przyczynić się do upadku.

Do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nawiązał witający zgromadzonych wikariusz generalny Zakonu Paulinów - gospodarzy jasnogórskiego sanktuarium - o. Michał Lukoszek. Wdzięczni za dar wolności, nie chcemy ślepo przyjmować modelu wolności proponowanej przez ludzkie prawodawstwa, ale w szkole jasnogórskiej Maryi pragniemy uczyć się wolności kształtowanej przez Chrystusową Ewangelię, poprzez dekalog streszczony w przykazaniach miłości Boga i bliźniego - powiedział o. Lukoszek.

Obchodzone od V wieku Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów. Jak podało Biuro Prasowe Jasnej Góry, w tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od 29 kwietnia do 14 sierpnia, do Częstochowy przybyło 156 pielgrzymek pieszych, które zgromadziły 82 tys. osób. Było też 113 pielgrzymek rowerowych i 15 biegowych.

Od 2 do 14 sierpnia - na Jasną Górę przybyły 52 piesze pielgrzymki, a w nich w sumie 66 tys. osób. W pięciu pielgrzymkach z Warszawy przyszło ponad 12,5 tys. wiernych. Najdłuższą trasę przeszły 37. Pielgrzymka Kaszubska, wyruszająca z Helu (638 km w 19 dni) i 34. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska (grupy z Pustkowa - 615 km w 20 dni, i ze Świnoujścia - 625 km w 19 dni).