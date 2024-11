Paweł S. został aresztowany po powrocie z Dominikany, gdzie wcześniej go zatrzymano na podstawie czerwonej noty Interpolu. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej współpracy z urzędnikami RARS oraz prania brudnych pieniędzy. Podejrzany był przesłuchiwany przez kilka dni, ale jego stanowisko wobec zarzutów nie zostało ujawnione.

Podejrzenia o korupcję i nieprawidłowości w RARS

Paweł S. jest podejrzewany o działania mające na celu preferencyjne traktowanie wybranych firm w zamówieniach realizowanych przez RARS, co miało prowadzić do nieuzasadnionych korzyści finansowych. Wartość kontraktów, które według śledczych zostały zawarte niezgodnie z przepisami, to ponad 240 mln złotych. Prokuratura wskazuje, że Paweł S. miał współpracować z urzędnikami RARS, aby zapewnić swojej firmie kontrakty na dostawy m.in. agregatów prądotwórczych.

Podejrzenie o pranie pieniędzy i blokada środków

Prokuratura podejrzewa, że po uzyskaniu środków finansowych z RARS, Paweł S. podjął działania mające na celu ukrycie ich źródła poprzez liczne transfery bankowe, co miało utrudnić wykrycie ich przestępczego pochodzenia. W wyniku śledztwa dokonano blokady kont bankowych oraz zabezpieczenia środków o łącznej wartości 117,6 mln zł.

Sprawa ma charakter wielowątkowy

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne obejmuje kilka osób związanych z RARS, w tym byłego prezesa Michała K., który oczekuje na ekstradycję z Wielkiej Brytanii. Dochodzenie ma charakter rozwojowy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych działań oraz zabezpieczeń majątkowych w tej sprawie.