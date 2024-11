Paweł S., założyciel znanej marki Red is Bad, przebywał w piątek w katowickiej prokuraturze, gdzie uczestniczył w kilkugodzinnych czynnościach związanych z zarzutami o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. To część śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.