PAP poprosiła o komentarz mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego i mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Obaj przekazali, że nie będą komentować tych doniesień medialnych.

Paweł. S doprowadzony do prokuratury

Paweł S., przewieziony z Dominikany twórca marki Red is Bad, został w czwartek po godz. 10.00 doprowadzony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany jako podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Paweł S. (początkowo zgodził się na podawanie nazwiska, w czwartek jego obrońcy przekazali, że ją wycofał) został zatrzymany w miniony piątek na Dominikanie. W środę został przetransportowany do Polski po tym, jak strona dominikańska zgodziła się na jego deportację. Po godz. 21.00 na Lotnisku Chopina wylądował samolot z S. na pokładzie.

Tymczasowe aresztowanie

Po przekroczeniu polskiej granicy zastosowane zostało postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu S. na 90 dni. Zgodnie z przepisami po przesłuchaniu prokurator zarządzi doprowadzenie podejrzanego do sądu z wnioskiem o utrzymanie tymczasowego aresztowania, chyba że zdecyduje się zmienić środek zapobiegawczy.

Naczelnik śląskiego wydziału PK Tomasz Tadla na krótko przed doprowadzeniem S. powiedział dziennikarzom, że podejrzanemu zostaną ogłoszone zarzuty, zostanie pouczony o wszystkich prawach i obowiązkach.

Od jego decyzji zależy, jak te czynności, jak te przesłuchania będą się kształtować – dodał.

Tuż przed godz. 10.00 do gmachu prokuratury weszli obrońcy S. Jeden z nich mec. Jacek Dubois zaznaczył, że będzie to jego pierwsze od miesięcy spotkanie z klientem. Dlatego na razie nie wiadomo, czy podejrzany będzie składał wyjaśnienia.

Potwierdził, że jego klientowi prokuratura stawia trzy zarzuty, w tym dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej.

Dzisiaj, zgodnie z procedurą po zatrzymaniu, zostaną one przedstawione w sposób oficjalny podejrzanemu, no i zgodnie z procedurą będzie się on do nich ustosunkowywał – dodał adwokat.

Nieprawidłowości w RARS

O wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów b. szefowi RARS Michałowi K. i Pawłowi S. w sprawie nieprawidłowości w RARS Prokuratura Krajowa poinformowała w sierpniu. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Od 10 października Sz. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.