Szef MSWiA Tomasz Siemoniak ocenił w poniedziałek, że sprawa dot. twórcy marki "Red is Bad" jest bulwersująca. Jak mówił, "mieliśmy do czynienia z wielkim mechanizmem kierowania pieniędzy do swoich". Zapewnił, że sprawa będzie "przedmiotem wyjaśnień, ewentualnie śledztw". - Panie prezydencie, ta koszulka, którą pan nosił i nosi, ma pan w swojej szafie, nie doskwiera panu? Skóra pana nie świerzbi, jak pan nosi koszulkę wyprodukowaną przez firmę, która m.in. dorobiła się na wojnie, na śmierci ludzi? – mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) podczas konferencji prasowej w Katowicach.