Usyk we Wrocławiu pokonał Dubois

Usyk w sierpniu 2023 roku w Tarczyński Arenie we Wrocławiu zmierzył się z Danielem Dubois. Stawką pojedynku były mistrzowskie pasy organizacji WBA, WBO i IBF. Ukrainiec w 9. rundzie znokautował rywala.

Ukraiński mistrz wpłacił 100 tysięcy hrywien

Dwa lata po tym wydarzeniu mistrz świata w boksie przekazał darowiznę na rzecz odbudowy znajdującego się we Lwowie muzeum Romana Szuchewycza. Usyk na ten cel wpłacił 100 tysięcy hrywien i dodatkowo przekazał swoje rękawice bokserskie. Dochód z ich licytacji na aukcji charytatywnej również zostanie przeznaczony na remont budynku, który został zniszczony w styczniu zeszłego roku podczas rosyjskiego ataku rakietowego.

Usyk zachęca Ukraińców do wsparcia odbudowy muzeum

Usyk zachęca też swoich rodaków do wsparcia odbudowy muzeum Szuchewycza we Lwowie. Przyjaciele, przyłączcie się do zbiórki funduszy na odbudowę Muzeum Romana Szuchewycza. Szanujemy przeszłość, aby nasza przyszłość była świetlana. Chwała Bogu za wszystko i chwała Ukrainie - cytuje ukrinform.net ukraińskiego pięściarza.

Przypomnijmy, Szuchewycz to ukraiński nacjonalista, pod którego dowództwem UPA dokonywała masowych mordów na Polakach na Wołyniu.