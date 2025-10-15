Wałujew wielkim zwolennikiem Putina

Wałujew nigdy nie krył się ze swoją sympatią dla aktualnego dyktatora z Kremla. Mierzący 213 centymetrów były bokser jest jego wielkim zwolennikiem. Wielokrotnie udowodnił, że nie widzi nic złego w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. Otwarcie popiera politykę Putina i równocześnie ostro krytykuje zachodnie kraje, które nakładają na Rosję.

Wałujew po zakończeniu sportowej kariery wstąpił do proputinowskiej partii "Jedna Rosja". Już trzecią kadencję zasiada w rosyjskiej Dumie Państwowej jako deputowany. Nie dziwi więc fakt, że chętnie zabiera głos w sprawie wojny w Ukrainie.

Wałujew nie chce rozejmu na czas igrzysk

Pupil Putina ostatnio w rozmowie z rosyjskimi mediami powiedział, co sądzi o ukraińskiej propozycji zawieszenia broni na czas zimowych igrzysk olimpijskich, których w lutym gospodarzem będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo.

Wałujew stanowczo odrzuca jakąkolwiek możliwość czasowego rozejmu. Według niego to byłoby niebezpieczne dla Rosji. Olimpijskie zawieszenie broni, zaproponowane przez Ukrainę? Bzdura. Igrzyska nie przeszkadzały w prowadzeniu wojen. Teraz Ukraińcom potrzebny jest oddech, aby ściągnąć cudzoziemców, uzupełnić wojska i kopać umocnienia, których za Dnieprem jest mało - powiedział w rozmowie ze Sport24 był pięściarz.

Wałujew wygrał w ringu 50 walk

Wałujew był mistrzem świata w wadze ciężkiej. Z uwagi na swoje warunki fizyczne był nazywany "Bestią ze Wschodu". Na zawodowych ringach stoczył 53 walki. 50 z nich wygrał, w tym 34 przez KO. Dwa pojedynki przegrał, a jeden uznano za nieodbyty.

W 2007 roku Wałujew przegrał na punkty z Rusłanem Czagajewem. Później odzyskał pas mistrzowski federacji WBA, ale nie na długo. W 2009 roku odebrał mu go Brytyjczyk David Haye. Po tej porażce zakończył sportową karierę i zajął się polityką.