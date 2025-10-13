"Dostarczenie tych pocisków może skończyć się źle dla wszystkich. A przede wszystkim dla samego Trumpa" - napisał Miedwiediew w komunikatorze Telegram.

Zełenski o planach Putina. 'On rozpocznie wielką wojnę'
Zełenski o planach Putina. "On rozpocznie wielką wojnę"

Zobacz również

Kijów zabiega o tomahawki

Odniósł się w ten sposób do sprawy ewentualnej sprzedaży amerykańskich rakiet Ukrainie, o co zabiegają władze w Kijowie, które twierdzą, że chcą je wykorzystać do atakowania celów wojskowych w Rosji. Trump do tej pory nie powiedział jednoznacznie, czy zgodzi się na ich dostawę. W niedzielę stwierdził, że zanim się na taki krok zdecyduje, musi porozmawiać z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Reklama

Rosja odpowie atomem?

Miedwiediew w poniedziałkowym wpisie oświadczył także, że nie da się ocenić, czy lecący pocisk Tomahawk jest uzbrojony w głowicę jądrową, a ewentualnie wystrzelenie pocisku leży w gestii USA, a nie Ukrainy. "To nie Kijów Bandery je wystrzeli, ale Stany Zjednoczone. Czytaj: Trump. Jak powinna odpowiedzieć Rosja? Dokładnie!" - napisał Miedwiediew, sugerując odpowiedź atomową.

Zełenski zadzwonił do Trumpa. Wzywa go do nowych mediacji
Zełenski zadzwonił do Trumpa. Wzywa go do nowych mediacji

Zobacz również
Reklama

Ewentualne przekazanie tej broni Ukrainie Miedwiediew nazwał "kolejną pustą groźbą" wywołaną przedłużającymi się negocjacjami z "kokainowym klaunem", jak w rosyjskiej propagandzie określany jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Co to są tomahawki?

Tomahawk to pocisk manewrujący mierzący 6,3 m długości oraz ważący ok. 1600 kg, z czego 450 kg przypada na głowicę bojową. Jest to pocisk wyposażony w silnik turbowentylatorowy, o zasięgu przekraczającym 1,5 tys. - 2 tys. km (dokładne dane na ten temat są niejawne). Po wystrzeleniu porusza się z prędkością poddźwiękową - ok. 880 km/h. Tomahawk to pocisk manewrujący mierzący 6,3 m długości oraz ważący ok. 1600 kg, z czego 450 kg przypada na głowicę bojową. Jest to pocisk wyposażony w silnik turbowentylatorowy, o zasięgu przekraczającym 1,5 tys. - 2 tys. km (dokładne dane na ten temat są niejawne). Po wystrzeleniu porusza się z prędkością poddźwiękową - ok. 880 km/h.