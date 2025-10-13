"Dostarczenie tych pocisków może skończyć się źle dla wszystkich. A przede wszystkim dla samego Trumpa" - napisał Miedwiediew w komunikatorze Telegram.

Kijów zabiega o tomahawki

Odniósł się w ten sposób do sprawy ewentualnej sprzedaży amerykańskich rakiet Ukrainie, o co zabiegają władze w Kijowie, które twierdzą, że chcą je wykorzystać do atakowania celów wojskowych w Rosji. Trump do tej pory nie powiedział jednoznacznie, czy zgodzi się na ich dostawę. W niedzielę stwierdził, że zanim się na taki krok zdecyduje, musi porozmawiać z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Rosja odpowie atomem?

Miedwiediew w poniedziałkowym wpisie oświadczył także, że nie da się ocenić, czy lecący pocisk Tomahawk jest uzbrojony w głowicę jądrową, a ewentualnie wystrzelenie pocisku leży w gestii USA, a nie Ukrainy. "To nie Kijów Bandery je wystrzeli, ale Stany Zjednoczone. Czytaj: Trump. Jak powinna odpowiedzieć Rosja? Dokładnie!" - napisał Miedwiediew, sugerując odpowiedź atomową.

Ewentualne przekazanie tej broni Ukrainie Miedwiediew nazwał "kolejną pustą groźbą" wywołaną przedłużającymi się negocjacjami z "kokainowym klaunem", jak w rosyjskiej propagandzie określany jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Co to są tomahawki?

