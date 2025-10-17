Okazuje się, że prace w ogrodzie w niektórych miejscach mogą zakończyć się mandatem. Powód? To generowanie hałasu i brak poszanowania ciszy.

Nowy przepis - zakaz koszenia trawy w określonych godzinach. Gdzie obowiązuje?

Nowe przepisy, które regulują godziny, w jakich można kosić trawę pojawiły się właśnie we Francji. Jak informuje "The Connexion”, w ponad 20 departamentach obowiązuje zakaz używania kosiarek w godzinach od 12:00 do 16:00.

Reklama

Celem tych regulacji jest ograniczenie zanieczyszczenia hałasem, które coraz częściej staje się problemem na terenach wiejskich i podmiejskich. Władze podkreślają, że pora obiadowa i popołudniowy odpoczynek powinny pozostać czasem spokoju – bez odgłosów silników i pracy urządzeń ogrodowych.

Co ciekawe, przepisy mają również aspekt praktyczny: koszenie wczesnym rankiem lub wieczorem jest korzystniejsze dla trawy i sprzętu – niższe temperatury zmniejszają ryzyko przegrzania silnika, a źdźbła trawy są wtedy bardziej elastyczne i łatwiej się tną.

Osoby łamiące przepisy mogą zapłacić mandat w wysokości do 68 euro. W praktyce jednak lokalne władze częściej ograniczają się do upomnienia i próbują rozwiązać spór polubownie.

Reklama

Jak jest w Polsce? Możesz kosić, ale… nie zawsze

W Polsce nie ma ogólnokrajowego zakazu koszenia trawy o określonych godzinach, ale to nie znaczy, że można to robić o każdej porze. Tutaj obowiązują przepisy dotyczące ciszy nocnej (najczęściej między 22:00 a 6:00), a także przepisy o zakłócaniu porządku publicznego i spokoju sąsiadów.

Jeśli więc ktoś regularnie kosi o świcie, w niedzielny poranek lub późnym wieczorem, naraża się na interwencję policji lub straży miejskiej. W skrajnych przypadkach można zostać ukaranym mandatem do 500 zł.

W niektórych gminach – szczególnie na terenach rekreacyjnych – obowiązują lokalne regulaminy utrzymania porządku, które również określają godziny dopuszczalnych prac hałaśliwych. Warto więc zajrzeć na stronę urzędu gminy lub miasta i sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w twojej okolicy.

Dlaczego warto kosić o właściwej porze?

Oprócz kwestii prawnych, godzina koszenia ma wpływ także na zdrowie trawnika. Specjaliści zalecają, by kosić rano lub późnym popołudniem – wtedy trawa nie jest przegrzana, a słońce nie przypala świeżo ściętych końcówek.

Koszenie w południe, przy pełnym słońcu, może powodować żółknięcie i wysuszanie źdźbeł. Z kolei zbyt późne koszenie, gdy trawa jest mokra od rosy, sprzyja rozwojowi grzybów i chorób.

Zanieczyszczenie hałasem - problem, o którym mówi się zbyt mało?

Niezależnie od tego, czy mieszkasz na wsi, czy na osiedlu domków jednorodzinnych, warto pamiętać, że prawo do ciszy i spokoju dotyczy każdego. Choć w Polsce nie ma jeszcze restrykcyjnych przepisów jak we Francji, coraz częściej mówi się o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących hałasu związanego z pracami ogrodowymi. Niektórzy samorządowcy rozważają nawet ustanowienie "stref ciszy” w okresach weekendowych.

Zanieczyszczenie hałasem to problem, który coraz częściej dotyka zarówno duże miasta, jak i spokojniejsze tereny podmiejskie. Nadmiar dźwięków – od ruchu ulicznego, przez prace budowlane, po głośne urządzenia ogrodowe – wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Długotrwała ekspozycja na hałas może prowadzić do bezsenności, rozdrażnienia, problemów z koncentracją, a nawet nadciśnienia czy chorób serca. WHO uznaje hałas za jedno z największych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia człowieka, zaraz po zanieczyszczeniu powietrza.