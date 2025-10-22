Więcej zgłoszeń niż rok wcześniej

Jak informuje "Fakt" i serwis MondayNews, z najnowszych danych z 16 Izb Administracji Skarbowej wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku złożono aż 37,2 tys. informacji sygnalnych. Dla porównania – w pierwszej połowie 2024 roku takich zgłoszeń było 35,7 tys., co oznacza wzrost o 4,2 proc. rok do roku.

Choć dane nie są jeszcze ostateczne, bo nie wszystkie urzędy zakończyły raportowanie, trend jest wyraźny – Polacy coraz częściej zgłaszają podejrzenia o łamanie przepisów podatkowych.

Według prawniczki Alicji Woźniak z kancelarii Ars Aequi, może to wynikać z rosnącej świadomości podatników, łatwiejszego dostępu do oficjalnych kanałów zgłaszania, a także może odzwierciedlać rzeczywisty wzrost nieprawidłowości w obrocie gospodarczym.

Skąd ten wzrost? Skarbówka wskazuje powody

Według Sebastiana Polańskiego z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, liczba zgłoszeń systematycznie rośnie z roku na rok. Coraz więcej informacji napływa za pośrednictwem Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS.

Powodem ma być nie tylko większa świadomość obywateli, ale też nowe kanały komunikacji – oprócz całodobowego telefonu i maila, uruchomiono również inne formy kontaktu, które ułatwiają anonimowe przekazanie informacji o podejrzeniach oszustw podatkowych.

Donosy nie zawsze trafione

Choć obywatelska czujność rośnie, większość zgłoszeń okazuje się bezpodstawna. - Choć obywatele są aktywni w sygnalizowaniu potencjalnych uchybień, to większość zgłoszeń nie odnosi się do faktycznych naruszeń prawa podatkowego. Część sygnalistów dysponuje ograniczoną wiedzą prawną lub nie zna szczegółów sytuacji danego podatnika. Nie można jednak wykluczyć, że część zgłoszeń ma charakter instrumentalny - uważa Woźniak. Jej zdaniem, część zgłoszeń może być dokonana z pobudek osobistych, chęci zemsty czy zazdrości.

Także inni eksperci zauważają, że choć system interwencji działa skutecznie, wiele donosów wynika z emocji i konfliktów międzyludzkich, a nie z faktycznych wykroczeń.

Kto najczęściej donosi do skarbówki?

Jak wyjaśnia Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, treść i ton zgłoszeń często wskazują na osobisty charakter konfliktu. – Treść i sposób formułowania informacji wskazuje często na emocjonalny stosunek zawiadamiającego. Można się zatem domyślać, że zgłoszeń dokonują osoby skonfliktowane ze sobą w codziennym życiu – rodzina, sąsiedzi, klienci, byli wspólnicy i pracownicy – mówi Stróżyński.

Zgłoszenia dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale też osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jak wcześniej informował "Fakt", w 2023 roku najczęściej donosy składali byli partnerzy, sąsiedzi oraz kontrahenci.

Skarbówka sprawdza każde zgłoszenie

Choć skuteczność nie jest wysoka, urzędy skarbowe nie lekceważą żadnego sygnału. Dzięki weryfikacji każdego zgłoszenia skarbówka może m.in. wyłapać realne naruszenia czy dokumentować potencjalne ryzyka.