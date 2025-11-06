1 września zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany w Karcie Nauczyciela. Reforma objęła m.in. zasady awansu zawodowego i organizację pracy w szkołach. To jednak dopiero początek – rząd zapowiada kolejne poprawki i rozwiązania finansowe, które mają realnie poprawić sytuację nauczycieli w całym kraju.

Z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskich szkołach i placówkach oświatowych pracuje blisko 720 tysięcy nauczycieli. Średni wiek nauczycielki to 45 lat, a nauczyciela – 47 lat.

Wrzesień przyniósł ważne zmiany. Co już obowiązuje?

Choć przez lata reformy oświaty często sprowadzały się do oszczędności, tym razem nauczyciele zyskali konkretne przywileje. Od 1 września 2025 r. weszły w życie pierwsze przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela. Wśród nich znalazły się m.in. skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela początkującego na czas określony do roku, możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia tuż przed emeryturą, przedłużenie kadencji dyrektora szkoły bez konkursu (za zgodą kuratora), a także ujednolicenie pensum dla nauczycieli zawodowych do 18 godzin tygodniowo (od 1 września 2026 r.) oraz jasne zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i likwidacja tzw. "godzin czarnkowych".

Wzrosną świadczenia finansowe dla nauczycieli

Co więcej, od 1 stycznia 2026 roku wzrosną również świadczenia finansowe przyznawane nauczycielom, takie jak nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, nowa nagroda za 45 lat pracy, a także wyższe odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

Kontrowersje wokół nowych zasad płac

Po wprowadzeniu zmian najwięcej emocji wzbudziły przepisy dotyczące wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z nowymi zasadami nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy lekcje nie odbyły się z przyczyn niezależnych – np. z powodu wycieczki, zajęć opiekuńczych czy nieobecności ucznia. To zmiana, która w wielu szkołach została odebrana jako niesprawiedliwa.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane lekcje, jeśli nauczyciel był gotowy do pracy. Resort edukacji przekonuje, że nowelizacja ma uporządkować system, a nowe przepisy zapobiegają sytuacjom, w których nauczyciele otrzymywali dodatki za niewykonaną pracę.

Dodatkowe pieniądze dla nauczycieli? Jest projekt ustawy

Pod wpływem nacisków środowiska, 4 listopada 2025 roku do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który ma odpowiedzieć na postulaty ZNP. Nowe przepisy przewidują, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe zawsze, gdy był gotowy do pracy, a lekcje nie odbyły się z przyczyn od niego niezależnych. Dotyczy to m.in. wycieczek i wyjść szkolnych, decyzji organizacyjnych szkoły, nieobecności uczniów na zajęciach indywidualnych. W praktyce oznacza to, że jeśli nauczyciel był gotowy do pracy, a zajęcia się nie odbyły – zachowa prawo do wynagrodzenia.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.