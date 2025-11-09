Zmarły 23-latek prawdopodobnie został ugodzony nożem

W bójce udział brała nieustalona liczba osób. Do szpitala trafiły trzy z nich, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem.Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital - powiedziała poinformowała oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.

Policja ustala przebieg zdarzenia

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.