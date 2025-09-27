Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował w sobotę, że do wypadku doszło przed godz. 11 na jezdniach w kierunku stolicy.

Dwie osoby zginęły, są też ranni, którzy trafili do szpitali przetransportowani śmigłowcami LPR. Trasa S8 w stronę stolicy jest zablokowana, a utrudnienia potrwają kilka godzin.

S8 zablokowana w obu kierunkach. Tragiczny karambol, są ofiary i ranni

Po pewnym czasie do kolejnego wypadku doszło na jezdniach S8 w stronę Wrocławia na wysokości wcześniejszego karambolu. Na szczęście nie ma więcej ofiar. Droga w stronę Wrocławia ma zablokowany lewy pas. Ruch odbywa się prawym pasem.