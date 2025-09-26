Synoptycy już przygotowali pierwsze długoterminowe prognozy. Choć tego typu przewidywania zawsze obarczone są marginesem błędu, dają ogólny obraz tego, co nas czeka w kolejnych miesiącach.

Eksperci z portalu twojapogoda.pl, powołując się na model CFS, wskazują, że zima 2025 będzie raczej łagodna.

Z kolei prognozy przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówią o temperaturach oscylujących w okolicach średniej wieloletniej.

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Kiedy przyjdzie zima? [PROGNOZA DŁUGOTERMINOWA]

Według meteorologów pierwsze opady śniegu w górach mogą pojawić się w drugiej połowie listopada lub na początku grudnia. Na nizinach trzeba będzie poczekać nieco dłużej – tam biały puch pojawi się najpewniej dopiero w grudniu.

Źródło: Eska.pl, IMGW, twojapogoda.pl