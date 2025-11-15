Premier Tusk zamieścił komentarz po meczu

Holendrzy byli faworytem, ale Polacy nie przestraszyli się rywala. Selekcjoner Jan Urban zaryzykował i zdecydował się ofensywny wariat. To przyniosło efekt. Po pierwszej połowie biało-czerwoni prowadzili 1:0. Gola po podaniu Roberta Lewandowskiego strzelił Jakub Kamiński. Niestety wystarczyła jedna chwila zagapienia tuż po przerwie i Holendrzy doprowadzili do remisu.

Dobrą grę i wynik Polaków przyćmił skandal, do którego doszło w drugiej połowie. Kibice wrzucili na płytę boiska race. Gra na kilka minut została przerwana.

Na wydarzenia na PGE Narodowym zareagował Donald Tusk. Premier tuż po zakończeniu meczu zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Szef rządu odniósł się tylko do postawy naszych piłkarzy. Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej! - podsumował Tusk.

Wyzwiska pod adresem Tuska. Owacje dla Nawrockiego

Premier oprócz incydentu z racami nie skomentował również wyzwisk pod swoim adresem, które były słyszalne na trybunach w trakcie meczu Polska - Holandia.

Wśród ponad 55 tysięcy kibiców na PGE Narodowym obecny też prezydent RP, Karol Nawrocki. Głowa naszego państwa powitana na stadionie została owacjami i głośnymi okrzykami: "Karol Nawrocki".

Polacy o awans powalczą w barażach

Remis z Holandią oznacza, że Polacy stracili szasnę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie G. Bezpośredni awans na mundial zapewnili sobie Holendrzy. Biało-czerwoni niezależnie od wyniku w poniedziałkowego meczu z Maltą na koniec eliminacji zajmą drugie miejsce, które daje im prawo gry w marcowych barażach.