"Po niemal dwóch latach sprawowania urzędu premier Donald Tusk podejmuje działania wobec wysokich rangą polityków i współpracowników poprzedniego rządu PiS" – zauważył dziennik. Opisał sprawę przebywającego na Węgrzech byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.

Niemiecki dziennik: Polska wciąż nie wróciła do praworządności

Według "SZ" największym projektem rządu Tuska pozostaje cofnięcie reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez PiS, która "ograniczyła podział władzy oraz upolityczniła sądy i prokuraturę". Gazeta zaznaczyła jednak, że mimo decyzji UE o odblokowaniu środków powrót do praworządności w Polsce wciąż się nie powiódł. "Trybunał Konstytucyjny pozostaje w rękach sędziów zbliżonych do PiS i nie można go uznać za niezależny" – napisała.

Niemiecki dziennik: Waldemar Żurek odniósł pierwszy duży sukces

"SZ" zwróciła uwagę na spadek zaufania społecznego wobec rządu i oceniła, że z tego powodu Tusk dokonał zmian w jego składzie. Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł pierwszy duży sukces: Ziobro, jego poprzednik, może zostać aresztowany i oskarżony o 26 przestępstw. Dziennik przypomniał zarazem, że Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, pozostając na razie nieosiągalnym.

Niemiecki dziennik: Rząd Tuska pilnie potrzebuje sukcesów

Zdaniem dziennika rząd Tuska pilnie potrzebuje widocznych sukcesów. Dotychczasowe osiągnięcia, takie jak wprowadzenie renty wdowiej czy refundacja programu in vitro, nie wystarczają do odbudowy społecznego poparcia. "Tusk obiecał ściganie byłych polityków rządowych i ich pomocników, jednak trwa to dłużej, niż wielu wyborców by sobie życzyło" – zauważyła "SZ", przywołując przykład Daniela Obajtka, wobec którego prokuratura ogłosiła w środę zarzut wyrządzenia spółce Orlen S.A. szkody majątkowej w łącznej kwocie 393,6 tys. zł.

Sejm w piątek uchylił immunitet Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził też zgodę na zatrzymanie i aresztowanie polityka. Również w piątek prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów i zatrzymaniu go przez ABW. Obrońca przebywającego na Węgrzech Ziobry zapewnił, że były minister nie ukrywa się i wniósł o działania w trybie pomocy międzynarodowej.