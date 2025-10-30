Szef rządu podczas rozmowy z TVP Info mówił m.in. o tym, że w prokuraturze wciąż wiele osób chce "przeczekać rząd Tuska i wrócić do złotego czasu, kiedy i CBA, i prokuratura, i Ministerstwo Sprawiedliwości, i Fundusz Sprawiedliwości służyły ciemnym interesom politycznym PiS-u".

Tusk: Rozliczenia nie są proste, bo nie nazywam się Kaczyński

Zadeklarował, że – jeśli chodzi o rozliczenia poprzedniej władzy – "nastąpi ciąg dalszy". Według premiera szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek "ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody". Premier zwrócił uwagę, że proces rozliczeń nie jest jednak prosty, bo, jak powiedział: "minister Żurek czy minister Bodnar nie nazywają się Ziobro, a ja nie nazywam się Kaczyński".

Tusk: Bodnar ma temperament "naprawiacza", a nie "ścigacza"

Tusk pytany, czy żałuje powierzenia funkcji ministra sprawiedliwości początkowo Adamowi Bodnarowi, Tusk podkreślił, że "wiedział, co robił" w tamtym momencie.Minister Bodnar ma temperament i naturę "naprawiacza", a nie "ścigacza". Dzisiaj potrzebny jest ktoś taki, jak minister Żurek – z temperamentem człowieka zdeterminowanego, gotowego na wszystko, by dopaść tych, którzy kradli czy robili inne złe rzeczy – ocenił.

W czwartek Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PK Przemysław Nowak, prokuratura oskarża polityka o popełnienie łącznie sześciu przestępstw.

Z kolei we wtorek prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, co ma umożliwić przedstawienie mu 26 zarzutów. Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, informując o wniosku, mówiła, że Ziobro w czasie, gdy był ministrem, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro: To karkołomne zarzuty, całe życie walczyłem z przestępczością

Według Ziobry zarzuty wobec niego są karkołomne; polityk przekonuje, że przez całe życie walczył z przestępczością. Matecki z kolei określił stawiane mu przez prokuraturę zarzuty jako "polityczne" i "wyssane z palca".

Do tej pory do sądów skierowano dziewięć aktów oskarżenia dotyczących różnych wątków śledztwa odnoszącego się do Funduszu Sprawiedliwości, w tym w zeszłym tygodniu wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia za przekazanie CBA 25 mln zł ze środków tego Funduszu na zakup Pegasusa, mimo – jak wskazuje PK – zakazu finansowania CBA ze źródeł innych niż budżet państwa.

Na razie, jak informował rzecznik PK, zapadły trzy wyroki skazujące – wobec Piotra W. za niegospodarność oraz pranie pieniędzy, a także wobec Adriana K. i Piotra S. za udział w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa na szkodę FS.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości jest prowadzone od lutego 2024 roku i toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego szefa MS i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.