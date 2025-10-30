Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim w województwie lubelskim zdecydował w czwartek, że 13-latek podejrzany o zabójstwo 17-letniego brata zostanie umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Do tragedii doszło w środę w nocy na terenie gminy Borki.
Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Andrzej Mikołajewski.
Duże prawdopodobieństwo winy 13-latka
Jak dodał, sąd uznał, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny".
Zabójstwo 17-latka w rodzinnym domu
13-letni chłopiec, według nieoficjalnych informacji, jest podejrzany o zabójstwo swojego 17-letniego brata. Do tragedii doszło w środę w nocy w jednym z domów na terenie gminy Borki.
