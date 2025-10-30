Pracownicy organizacji natrafili na niebieskie zwierzęta, kiedy usiłowali złapać psy żyjące dziko w tzw. strefie wykluczenia, aby je wysterylizować – przekazała agencja.

Trzy całkowicie niebieskie psy

"Natknęliśmy się na trzy psy, które były całkowicie niebieskie" – poinformowała organizacja CFF w poście na Instagramie.

Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że psy nie były niebieskie tydzień wcześniej.

700 psów na terenie przy elektrowni

Na terenie okalającym elektrownię, w której w 1986 r. doszło do awarii i skażenia radioaktywnego, żyje około 700 psów. Są potomkami zwierząt porzuconych podczas ewakuacji tego obszaru.

Zagadkowa niebieska barwa

Zdaniem CFF niebieska barwa najprawdopodobniej nie jest wynikiem promieniowania i skażenia. Członkowie organizacji nie wykluczają, że psy mogły wejść w kontakt z silnymi barwnikami przemysłowymi lub substancjami chemicznymi.

Niebieskie psy pomimo zdumiewającego umaszczenia wydają się zdrowe i aktywne – oceniła CFF. Fundacja chce jednak schwytać je i zbadać w nadziei na znalezienie rozwiązania zagadki.

Katastrofa w Czarnobylu

Wiosną 1986 roku doszło do eksplozji reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Władze ZSRR ustanowiły 30-kilometrową strefę wykluczenia wokół siłowni i ewakuowały ponad 120 tys. osób z ok. 190 miast i miejscowości. Ewakuowanym nie wolno było zabierać ze sobą zwierząt domowych – informuje na swojej stronie fundacja. Z czasem psy, atakowane w lesie przez wilki, zaczęły bytować na terenie elektrowni. Fundacja leczy je, szczepi, sterylizuje i karmi.