Badanie OGB dla portalu stan360 przeprowadzono metodą CATI w dniach 23-27 października br., na grupie 1000 respondentów.

Ponad 10 punktów procentowych przewagi KO nad PiS

Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, opublikowanego w środę wynika, że KO może obecnie liczyć na poparcie 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 28,07 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 14,26 proc. badanych.

Reklama

Partia Grzegorza Brauna czwartą siłą w Sejmie, kto pod progiem?

Ostatnią partią, która – według badania – dostałaby się do Sejmu, jest Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 6,88 proc. badanych.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.), Partia Razem (2,25 proc.) oraz PSL (2,17 proc.).

Przewidywany rozkład mandatów w Sejmie

Sondażownia przeliczyła poparcie dla ugrupowań na przewidywany rozkład mandatów w Sejmie. Z wyliczeń OGB wynika, że KO otrzymałaby 218 mandatów, PiS - 154, Konfederacja - 70, a Konfederacja Korony Polskiej - 18.