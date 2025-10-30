Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w czwartek w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą – wynika z postu węgierskiego premiera na Facebooku, do którego polityk dołączyć wspólne zdjęcie z byłym szefem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Orban uznał próbę aresztowania Ziobry za dowód "absurdalnych czasów".
Orban: Polski rząd chce aresztować Ziobrę, absurdalne czasy
"Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - napisał w portalach społecznościowych Orban.
