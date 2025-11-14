W piątek premier Donald Tusk był na miejscu powstawania szybu Retków (Dolnośląskie). Podczas konferencji został zapytany, czy rząd podtrzymuje decyzję o otwarciu przejść granicznych z Białorusią w poniedziałek i co za tym przemawia. Odpowiadając, wskazał na "konkretne interesy miejscowej ludności, przedsiębiorców i mieszkańców".

To nie jest w żadnym stopniu element jakichś negocjacji politycznych czy dotyczących ewentualnej wymiany więźniów. Ta decyzja była autonomiczna i była związana ze zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówimy o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy – powiedział Tusk.

Tusk o szczelnej granicy

Zaznaczył, że decyzja ta konsultowana była wspólnie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Myśmy uszczelnili granice w taki sposób, że ryzyko nielegalnych przejść zostało ograniczone do absolutnego minimum. Jest blisko 100 proc. skuteczności zatrzymań tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć polską granicę. To jest najbezpieczniejsza, najlepiej strzeżona dzisiaj granica w Europie. Jestem o tym przekonany. Włożyliśmy w to dużo wysiłku, pieniędzy – podkreślił premier.

Reklama

Wskazał też na codzienną służbę żołnierzy, Straży Granicznej, policji i podkreślił, że dzięki nim granica stała się bezpieczna To jest powód, dla którego zdecydowałem się w porozumieniu z miejscowymi władzami, przedsiębiorcami z Podlasia na otwarcie tych przejść granicznych – mówił Tusk. Zapewnił, że sytuacja będzie monitorowana.

Reklama

Zmiany od 17 listopada

Premier został zapytany również o negocjacje w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Toczymy tę batalię. To była jedna z pierwszych spraw, jakimi zająłem się jako premier. (...) Leży mi to na sercu z różnych powodów, na razie nie przynosi to efektów – powiedział.

MSWiA chce, aby 17 listopada otwarte zostały dwa zamknięte obecnie drogowe przejścia graniczne z Białorusią: Bobrowniki-Bierestowica i Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Projekt w tej sprawie opublikowany został w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie na granicy z Białorusią otwarte dla ruchu samochodowego jest jedynie przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są również kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć. Gotowość do wznowienia ruchu na dwóch przejściach granicznych w Bobrownikach oraz Kuźnicy Białostockiej zapowiadał w październiku premier Donald Tusk. Zaznaczył wówczas, że otwarcie nastąpi na próbę, po konsultacji z Litwą.