Pupil Putina śrubuje rekord NHL

Ulubiony hokeista Putina trafił do bramki rywali w siódmej minucie pierwszej tercji. Owieczkin minimalnie zmienił tor lotu krążka po uderzeniu z dystansu Jakoba Chychruna. W ten sposób Rosjanin podwyższył wynik na 2:0.

To siódme trafienie Owieczkina w sezonie i 904. w karierze w sezonie regularnym NHL. Już w poprzednim sezonie został najlepszym strzelcem w historii, wyprzedzając legendarnego Kanadyjczyka Wayne’a Gretzky’ego - 894.

Owieczkin następcą Putina?

Owieczkin oprócz swoich wielkich dokonań na lodowej tafli znany jest też z uwielbienia dla obecnego prezydenta Rosji. Gracz Wahington Capitals zna się z Putinem prywatnie. Hokeista bardzo często w mediach społecznościowych zamieszcza wspólne zdjęcia z prezydentem Rosji.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Według dziennikarza stacji "Fox News", Douglasa MacKinnona to właśnie Owieczkin może zastąpić Putina na czele rosyjskiego państwa. Putin kiedyś ustąpi. To pewne. A co dalej? Kto wypełni po nim próżnię? Jako osoba posiadająca dość sporą wiedzę polityczną, mogę jedynie powiedzieć, że Aleksander Owieczkin spełnia wiele kryteriów. Nigdy nie mów nigdy - powiedział kilka miesięcy temu MacKinnon.

Capitals na piątym miejscu. Avalanche najlepsi w lidze

Drużyna Owieczkina po słabym początku sezonu spisuje się coraz lepiej. Czwartkowe zwycięstwo było drugim z rzędu. Capitals z 22 punktami są na piątym miejscu w Dywizji Metropolitalnej i na 10. w Konferencji Wschodniej. "Nafciarzom" identyczny dorobek daje piątą lokatę w Pacific Divison i 11. w zachodniej połówce rozgrywek. Na Zachodzie i w całej lidze NHL dominują Colorado Avalanche - 31 pkt. Na Wschodzie prowadzenie objęli hokeiści Carolina Hurricanes - 20, mimo wyjazdowej porażki po karnych 3-4 z Minnesota Wild.