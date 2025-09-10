Rosjanie wykluczeni z rywalizacji, ale nie wszyscy

Po wybuchu wojny w Ukrainie część rosyjskich sportowców została wykluczona z międzynarodowej rywalizacji. Głównie dotyczy to przedstawicieli dyscyplin zespołowych. Reprezentacji Rosji i klubowych drużyn z tego kraju nie zobaczymy w żadnych światowych rozgrywkach i turniejach siatkówki, koszykówki czy piłki nożnej.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dyscyplin indywidulanych. Rosyjscy sportowcy w wielu z nich mogą startować pod neutralną flagą i wcześniejszym zadeklarowaniu, że są przeciwko wojnie.

Jegorian dostała gratulacje od Putina

To jak pokazuje życie nic nie znaczy. W kilku przypadkach okazało się, że są to tylko puste słowa. Świadczą o tym konkretne czyny. Jana Jegorian, by móc wystartować w mistrzostwach świata w szermierce "opowiedziała" się za pokojem. Światowe władze mimo licznych protestów innych zawodniczek dopuściły Rosjankę do rywalizacji.

Jegorian, która na co dzień jest żołnierzem Armii Czerwonej w stopniu porucznika na lipcowych MŚ zdobyła złoty medal. Po zakończeniu turnieju Rosjanka, która w finale pokonała naszą Zuzannę Cieślar sukces zadedykowała swojej ojczyźnie, co na Kremlu odebrano jako jasny sygnał poparcia dla Władimira Putina. Dyktator docenił wyczyn zawodniczki, która uważana jest za jego pupilkę i wysłał Jegorian oficjalne gratulacje.

Mistrzyni świata w koszulce z podobizną Putina

Złota medalistka mistrzostw świata w szermierce teraz ponownie wywołała skandal. Jegorian w na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieściła nagranie, na którym ma na sobie koszulkę z wizerunkiem Putina.