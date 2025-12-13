Według oświadczenia prasowego wydanego przez biuro Alaksandra Łukaszenki, na które powołała się „Wiasna”, uwolnienie więźniów wynikało z porozumienia osiągniętego przez władze w Mińsku z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wśród 123 zwolnionych w sobotę więźniów politycznych są m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii, Polski. Ułaskawiono łącznie 156 osób, biorąc pod uwagę decyzje podjęte przez przywódcę Białorusi pod koniec listopada. „Wśród nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii i Japonii” – poinformowało biuro prasowe Łukaszenki.

Aleś Bialacki zwolniony z białoruskiego więzienia

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” poinformowało, że laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki wyszedł na wolność i został przymusowo deportowany na Litwę.