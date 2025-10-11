Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że rozpoczęło 11 października operację sprawdzenia gotowości bojowej Sił Zbrojnych kraju.

Alaksandr Łukaszenka zarządził inspekcję białoruskiej armii

"Na polecenie naczelnego dowódcy prezydenta Republiki Białorusi realizowany jest szereg działań mających na celu doprowadzenie sił zbrojnych do najwyższego stopnia gotowości bojowej" - podał w komunikacie resort obrony kraju.

Wydano rozkaz

Resort obrony dodał, że Alaksandr Łukaszenkawydał rozkaz przeprowadzenia inspekcji w armii.

"Część jednostek sił zbrojnych podejmie szereg działań mających na celu postawienie ich w stan gotowości bojowej, przemieści się do wyznaczonych rejonów i podejmie działania określone w rozkazie" - czytamy. "Inspekcja jest przeprowadzana pod nadzorem sekretariatu stanowego Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi" - podano.

Manewry "Zapad-2025"

Jesienią, we wrześniu, Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólnie duże ćwiczenia wojskowe o kryptonimie "Zapad-2025". Manewry te miały miejsce na poligonach w obu państwach w okresie eskalacji napięć z Sojuszem Północnoatlantyckim. Ich termin zbiegł się także z incydentem, w którym polskie siły powietrzne unieszkodliwiły rosyjskie bezzałogowce, które naruszyły polską strefę powietrzną. Kraje bałtyckie oraz Polska wyrażały obawy, że manewry te mogą posłużyć Moskwie jako test zdolności bojowych NATO.