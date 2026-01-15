Składniki (ok. 4 porcje)

Ciasto:

  • 500 g mąki pszennej
  • 250 ml ciepłej wody
  • 2 łyżki oleju
  • 1/2 łyżeczki soli

Farsz:

  • 700 g ziemniaków
  • 250 g twarogu półtłustego
  • 1 średnia cebula
  • 1 łyżka masła
  • sól i pieprz do smaku

Okrasa:

  • 1 duża cebula
  • 2 łyżki masła lub oleju

Przygotowanie

  1. Ziemniaki obierz, ugotuj w osolonej wodzie i dokładnie odcedź. Ugnieć na gładkie puree i ostudź.
  2. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Połowę dodaj do ziemniaków.
  3. Dodaj twaróg, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj farsz.
  4. Mąkę przesiej do miski, dodaj sól, olej i stopniowo wlewaj wodę, wyrabiając miękkie, elastyczne ciasto. Odstaw na 20 minut.
  5. Ciasto rozwałkuj cienko, wykrawaj krążki, nakładaj farsz i dokładnie zlepiaj.
  6. Gotuj pierogi w osolonej wodzie 2–3 minuty od wypłynięcia.
  7. Podawaj z okrasą z cebuli.

Sekret idealnych pierogów

Ciasto nie może być zbyt twarde, a farsz powinien być kremowy i dobrze doprawiony.