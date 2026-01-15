Pierogi po ukraińsku to jedno z najbardziej lubianych dań kuchni domowej. Delikatne ciasto, kremowy farsz z ziemniaków i twarogu oraz aromatyczna okrasa sprawiają, że trudno im się oprzeć. To potrawa, która kojarzy się z rodziną, tradycją i spokojnymi chwilami przy stole.
Składniki (ok. 4 porcje)
Ciasto:
- 500 g mąki pszennej
- 250 ml ciepłej wody
- 2 łyżki oleju
- 1/2 łyżeczki soli
Farsz:
- 700 g ziemniaków
- 250 g twarogu półtłustego
- 1 średnia cebula
- 1 łyżka masła
- sól i pieprz do smaku
Okrasa:
- 1 duża cebula
- 2 łyżki masła lub oleju
Przygotowanie
- Ziemniaki obierz, ugotuj w osolonej wodzie i dokładnie odcedź. Ugnieć na gładkie puree i ostudź.
- Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na maśle. Połowę dodaj do ziemniaków.
- Dodaj twaróg, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj farsz.
- Mąkę przesiej do miski, dodaj sól, olej i stopniowo wlewaj wodę, wyrabiając miękkie, elastyczne ciasto. Odstaw na 20 minut.
- Ciasto rozwałkuj cienko, wykrawaj krążki, nakładaj farsz i dokładnie zlepiaj.
- Gotuj pierogi w osolonej wodzie 2–3 minuty od wypłynięcia.
- Podawaj z okrasą z cebuli.
Sekret idealnych pierogów
Ciasto nie może być zbyt twarde, a farsz powinien być kremowy i dobrze doprawiony.
