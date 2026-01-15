Trump obwinia Zełenskiego

Trump znany jest z kontrowersyjnych opinii. Ostatnio spore zamieszanie wywołała jego wypowiedź dla agencji "Reuters". Najważniejszy mieszkaniec Białego Domu w stwierdził, że to Ukraina jest przeszkodą na drodze do zawarcia pokoju.

Myślę, że Putin jest gotowy do zakończenia wojny. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa. Na przeszkodzie stoi Zełenski. Musimy go skłonić, żeby się zgodził - powiedział Trump.

Tusk przypominał, kto odrzucił plan pokojowy

Na słowa prezydenta USA stanowczo zareagował Tusk. Premier polskiego rządu odniósł się do nich w mediach społecznościowych. Szef Rady Ministrów na platformie X wskazał, kto odpowiada za to, że w Ukrainie wciąż trwa wojna.

To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez Stany Zjednoczone, a nie Wołodymyr Zełenski. Jedyną odpowiedzią Rosji były kolejne ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie presji na Rosję. Wszyscy o tym wiecie - napisał Tusk.