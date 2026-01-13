Polacy wysłali jasny sygnał do najważniejszych polityków w państwie. Jak wynika z sondażu IBRiS opublikowanego w "Rzeczpospolitej", aż 87,1 proc. badanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki ipremier Donald Tusk powinni współpracować w sprawach zagranicznych. Wyniki są wyjątkowo jednoznaczne:

64,3 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak",

22,8 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".

Oznacza to, że niemal 9 na 10 Polaków chce zakończenia sporów, które mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Kto nie chce zgody?

Przeciwnicy współpracy stanowią margines. Zdecydowane "nie" dla porozumienia Nawrockiego z Tuskiem wypowiedziało zaledwie 0,5 proc. badanych. Kolejne 6,2 proc. "raczej" nie chce takiej współpracy.

Co ciekawe, wśród osób niechętnych dyplomatycznemu rozejmowi dominują osoby, które deklarują, że w ogóle nie biorą udziału w wyborach (23 proc. tej grupy). Kolejne 6,2 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie IBRiS przeprowadzono na próbie 1068 osób. Wyniki pokazują zmęczenie społeczeństwa ciągłym konfliktem między ośrodkiem prezydenckim a rządowym. Respondenci uważają, że w kwestiach takich jak bezpieczeństwo narodowe, relacje z USA czy polityka wewnątrz Unii Europejskiej, Polska powinna mówić jednym głosem.