W czwarte IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dla ośmiu województw. Aktualne są ostrzeżenia hydrologiczne: II stopnia na Warmii i Mazurach i Podlasiu oraz I stopnia w woj. dolnośląskim.

Kłopoty pasażerów samolotów

Jak informuje reporter RMF FM, z powodu trudnych warunków pogodowych na Lotnisku Chopina w Warszawie odwołano w czwartek rano kilka połączeń. Na warszawskie lotnisko nie przyleciały dzisiaj samoloty z Erywania, Bukaresztu, Bydgoszczy, Krakowa i Rzeszowa. Odwołane zostały także loty planowane po godzinie 8.00 - między innymi z Monachium, Amsterdamu i Frankfurtu. Problemy odczuwają również pasażerowie portu lotniczego w Modlinie. Na odlot wciąż czekają trzy samoloty, które miały wystartować jeszcze wczoraj wieczorem. Chodzi o połączenia z Bergamo, Sofią i Atenami.

Co się dzieje na kolei?

Jak podaje RMF FM, podróżni, którzy zdecydowali się jechać pociągiem, mają więcej szczęścia. Ruch pociągów odbywa się bez większych zakłóceń, choć niektóre składy notują kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Dotyczy to między innymi pociągów "Motława" z Gdyni do Olsztyna, "Nida" z Krakowa do Giżycka oraz "Chopin" z Warszawy do Monachium.