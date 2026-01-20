Macron zaprosił Trumpa na kolację do Paryża

Trump zamieścił na swoim portalu społecznościowym obraz pokazujący treść SMS-a od Macrona, bez własnego komentarza.Mój przyjacielu, jesteśmy całkowicie tego samego zdania w sprawie Syrii. Możemy zrobić wielkie rzeczy w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii - napisał francuski prezydent. Po czym zaoferował, że może zorganizować spotkanie przywódców G7 w Paryżu po zakończeniu wizyty Trumpa w Davos.

Mogę zaprosić Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan na marginesie - zaproponował Macron. Zaprosił go również na kolację w Paryżu tego samego dnia.

Treść SMS-a od Macrona jest autentyczna

Ani Trump we wpisie, ani Macron w SMS-ie nie wyjaśnili idei spotkania G7 w tym gronie. Trump nie ustosunkował się też do zaproszenia francuskiego przywódcy.

Powołując się na źródło zbliżone do prezydenta Francji, agencja Reutera przekazała, że treść SMS-a od Macrona jest autentyczna.

Trump zagroził cłami na francuskie wina i szampany

Niedługo przed publikacją wiadomości od Macrona, Trump groził, że może nałożyć 200 proc. cła na francuskie wina i szampany, by zmusić prezydenta Francji do dołączenia do tworzonej przez niego Rady Pokoju. Jednocześnie stwierdził, że Macrona „nikt nie chce”, bo opuści urząd za kilka miesięcy (wybory prezydenckie we Francji planowane są na wiosnę 2027 r.).

Chwilę po zamieszczeniu SMS-a opublikował natomiast dwa obrazki dotyczące dążeń USA do aneksji Grenlandii. Pierwszy to zdjęcie z sierpniowego spotkania z europejskimi przywódcami - w tym Macronem - w Białym Domu, gdzie zamiast mapy Ukrainy widnieje flaga Ameryki Północnej z Kanadą i Grenlandią zamalowaną w kolory amerykańskiej flagi. Drugi obraz przedstawia Trumpa, sekretarza stanu Marka Rubio i wiceprezydenta J.D. Vance'a zatykających amerykańską flagę na Grenlandii. „Grenlandia, terytorium USA od 2026 r.” - brzmi napis na tabliczce.