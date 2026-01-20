Wrocław rozdaje czujki mieszkańcom. 700 urządzeń trafi do domów

Wrocławscy urzędnicy rozpoczęli akcję rozdawania czujek tlenku węgla. Łącznie do mieszkańców stolicy Dolnego Śląska trafi 700 takich urządzeń. Z programu mogą skorzystać seniorzy oraz osoby płacące podatki we Wrocławiu. Czujki otrzymają posiadacze Karty Seniora oraz Karty Nasz Wrocław z aktywnym statusem podatnika.

Cichy zabójca nie daje drugiej szansy

Tlenek węgla to gaz niewidoczny, bezwonny i wyjątkowo niebezpieczny. Wystarczy kilka minut, by doprowadził do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach — do śmierci. Nie bez powodu nazywany jest "cichym zabójcą".

Do największej liczby zatruć dochodzi w sezonie grzewczym, gdy działają piece, kotły i podgrzewacze wody. Tragiczne zdarzenia bardzo często mają miejsce nocą, gdy domownicy śpią i nie mają szansy zareagować. Ostatnie dramatyczne zatrucie miało miejsce w Chełmnie w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie zginęła kobieta wraz z trójką dzieci.

Straż pożarna alarmuje: czujka często ratuje życie

W samym tylko trwającym sezonie grzewczym we Wrocławiu odnotowano już 49 zdarzeń związanych z uwalnianiem tlenku węgla.

"Do największej liczby tragedii, pożarów i zatruć tlenkiem węgla, dochodzi w mieszkaniach i domach, bardzo często nocą, gdy domownicy śpią i nie mają szansy zareagować. Dlatego czujnik tlenku węgla jest często ostatnią linią obrony. Wczesny alarm daje czas na przewietrzenie mieszkania, ewakuację i wezwanie pomocy. To właśnie te minuty decydują o zdrowiu i życiu całych rodzin"

– zauważa mł. bryg. Tomasz Szwajnos, zastępca komendanta miejskiego Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Nowe prawo już obowiązuje. Czujki będą wymagane w każdym mieszkaniu

Równolegle do działań samorządów wchodzą w życie ogólnopolskie przepisy. Polski rząd zdecydował się na obowiązek montażu czujników dymu oraz tlenku węgla w mieszkaniach i obiektach noclegowych. Wprowadziło go rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które weszło w życie z końcem 2024 roku.

Gdzie czujki są obowiązkowe?

Znowelizowane przepisy nakładają obowiązek wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, w których odbywa się proces spalania:

- paliwa gazowego,

- paliwa stałego,

- paliwa ciekłego,

w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu.

Kluczowe daty. Właściciele mieszkań powinni je znać

Od 23 grudnia 2024 r. obowiązek dotyczy:

- nowo wznoszonych budynków mieszkalnych,

- pomieszczeń mieszkalnych lub jednostek przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich.

Od stycznia 2026 r. przepisy obejmują kolejne grupy obiektów.

W przypadku istniejących lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie, obowiązek montażu czujek zacznie obowiązywać od 30 czerwca 2026 r.

Zwykłe mieszkania też zostaną objęte przepisami

Właściciele standardowych mieszkań mają jeszcze kilka lat na przygotowanie się do zmian, ale termin jest już jasno określony.

Od 1 stycznia 2030 roku obowiązkowe będzie:

- posiadanie czujki dymu,

- oraz czujki tlenku węgla w każdym mieszkaniu i w każdym pomieszczeniu, w którym spalane jest paliwo gazowe, stałe lub ciekłe.

Brak czujnika może słono kosztować

Po wejściu przepisów w życie za brak wymaganych urządzeń będzie groziła kara nawet do 5 tys. zł. Dlatego samorządy, takie jak Wrocław, już teraz zachęcają mieszkańców do montażu czujek — zanim stanie się to obowiązkiem, a nie wyborem.