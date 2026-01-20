Rozmowy za zamkniętymi drzwiami w Davos

Choć oficjalnie w centrum uwagi w Davos znajdują się „współpraca, wzrost gospodarczy i ochrona klimatu”, to „za zamkniętymi drzwiami toczyć się będą rozmowy przede wszystkim o narastającej samoizolacji Stanów Zjednoczonych pod rządami prezydenta Donalda Trumpa” - czytamy w „Die Welt”.

Według gazety w tym roku „tradycyjna obietnica multilateralizmu i międzynarodowej współpracy wydaje się bardziej krucha niż kiedykolwiek”, a wiele debat w szwajcarskich Alpach dotyczyć będzie „raczej ograniczania szkód niż roztaczania nowych wizji”.

Davos „może stać się początkiem nowego porządku światowego”

„Die Welt” spekuluje, że spotkanie w Davos „może stać się początkiem nowego porządku światowego”. „W najlepszym scenariuszu doprowadziłoby to do powstania »koalicji chętnych«, która spróbowałaby zabezpieczyć globalny dobrobyt nawet bez USA” - przewiduje niemiecki dziennik.

USA "nie już postrzegane jako gwarant stabilności"

W ocenie „Die Welt” USA „nie są już postrzegane jako gwarant stabilności, lecz jako źródło niepewności i militarnej nieprzewidywalności”. Przy tym społeczność międzynarodowa ma „obawiać się tego, czy Stany Zjednoczone, by realizować swoje interesy pod hasłem »America First«, nie sięgną po presję polityczną, przymus gospodarczy, a w razie potrzeby także środki militarne”. Dotyczyć to ma nawet „tradycyjnych sojuszników” Waszyngtonu.

„Mimo to eksperci nie spodziewają się, by reszta świata zdecydowała się na otwarty odwet wobec USA. Znacznie bardziej realistyczne jest to, że UE, Chiny i główne gospodarki wschodzące postanowią w znacznej mierze ignorować Stany Zjednoczone i zawierać między sobą umowy o wolnym handlu, bez udziału USA. Czyli Ameryka zamyka się w sobie, a reszta świata kontynuuje globalizację bez niej” - przypuszcza „Die Welt”.

Europa utraciła technologiczną suwerenność

Przy realizacji takiego scenariusza problematyczne jest jednak to, że Europa w dziedzinie sztucznej inteligencji „uzależniła się od USA, tracąc w ten sposób strategiczną suwerenność w obliczu technologicznej rewolucji” - odnotował dziennik.

56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się w dniach 19-23 stycznia i będzie przebiegać pod hasłem „Duch dialogu”.

Organizowane od 1971 r. w Davos w SzwajcariiŚwiatowe Forum Ekonomiczne (WEF) to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni - w tym prezydenci i premierzy - a także świata biznesu, nauki i kultury.

Z Berlina Mateusz Obremski