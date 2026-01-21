Nawrocki podziękował Trampowi za udane spotkanie

Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta dotąd nie przekazały szczegółów rozmowy obu przywódców. Jak podali amerykańscy dziennikarze towarzyszący Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.

Prezydent Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z przywódcą USA i podziękował mu za "udane spotkanie".

Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Jeszcze w środę prezydent USA ma się spotkać z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim. Początek jego spotkania z Sisim odbył się przed kamerami.

W czwartek Trump będzie rozmawiał z Zełenskim

W dalszej kolejności Trump będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, zaś w czwartek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tuż po swoim przemówieniu w Davos prezydent USA spotkał się też z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem.

Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.